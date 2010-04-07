Строительство новой железной дороги начнется в этом году на Урале

Длина пути составит 600 километров. Об этом в интервью газете Ведомости рассказал полпред президента в Уральском округе Николай Винниченко, сообщает ЭМЕ. По его словам, строительство железной дороги – часть проекта «Урал промышленный - Урал полярный». Первые транспортные и энергетические объекты в рамках этого проекта планируется завершить к 2014 году.