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Строительство новой железной дороги начнется в этом году на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительство новой железной дороги начнется в этом году на Урале

7 апреля 2010, 16:17ОбществоArtem
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