Строительство новой железной дороги начнется в этом году на Урале
7 апреля 2010, 16:17ОбществоArtem
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Она пройдет по восточному склону Уральских гор со стороны Свердловской области.
Длина пути составит 600 километров. Об этом в интервью газете Ведомости рассказал полпред президента в Уральском округе Николай Винниченко, сообщает ЭМЕ. По его словам, строительство железной дороги – часть проекта «Урал промышленный - Урал полярный». Первые транспортные и энергетические объекты в рамках этого проекта планируется завершить к 2014 году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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