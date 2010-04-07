УГТУ-УПИ имени Ельцина теперь формально не существует
7 апреля 2010, 16:22ОбществоArtem
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Теперь вуз вошел в состав Уральского федерального университета.
Владимир Путин накануне подписал распоряжение о том, что вуз меняет тип и входит в структуру УрФУ, сообщате АПИ. Уральский федеральный университет будет создаваться на базе УГТУ-УПИ и УрГУ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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