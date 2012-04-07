«Леон» — открытие нового магазина одежды мужской линии. ул.Вязовская д.5.
В третьем магазине «Леон» по улице Вязовская, 5 представлена мужская линия одежды: футболки, рубашки, сорочки, поло, толстовки, джемперы, джинсы, шорты, ветровки, плащи, шляпы, шарфы, подтяжки.
В третьем магазине «Леон» по улице Вязовская, 5 представлена мужская линия одежды: футболки, рубашки, сорочки, поло, толстовки, джемперы, джинсы, шорты, ветровки, плащи, шляпы, шарфы, подтяжки, жилеты, трикотажные спортивные костюмы. Магазин открыт для Вас с
В салоне представлены такие марки, как ROMANO BOTTA, U.S. POLO ASSN, Giovane Gentle, ZEN-Zen и др.
Также в салоне «Леон» по улице Газетная, 80 большой выбор качественной верхней мужской и женской одежды из кожи, замши и меха. Режим работы салона с
Линия женской одежды из текстиля представлена в салоне—магазине «Леон» по проспекту Строителей, 17. Часы работы магазина с