РЖД выделит более 1 триллиона рублей на развитие портовой инфраструктуры

Общая сумма инвестиций за четырехлетний период составит 1,1 триллион рублей.

Планируется, что эта инвестиционная программа будет финансироваться как собственными средствами, так и с использованием займов. В связи с этим ожидается повышение тарифов на перевозки в следующем 2013 году на 11% и на 5% в период с 2014 по 2015 годы.

Данное предложение представители ОАО «РЖД» 27 марта текущего года изложили в своем обращении в Министерство транспорта РФ. Сразу же после рассмотрение это предложение было одобрено.

В качестве дополнительного источника финансирования рассматриваются инфраструктурные облигации. Толчком к развитию портовой инфраструктуры стало поручение вице-президента компании Игоря Шувалова, в котором рекомендуется расширить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, являющихся основным связующим звеном между Дальним Востоком и Европой.

На сегодняшний день из-за недостаточной пропускной способности этих сообщений между крупными городами Дальнего Востока возникают конфликтные ситуации, связанные с заторами на железнодорожных путях. Срываются сроки поставок и компании, пользующиеся услугами ОАО «РЖД» по перевозке грузов, терпят убытки. Пик подобных заторов приходится на период с конца июля и до октября. Также такая ситуация негативно влияет на поставки дальневосточной рыбы в Европу, а российского угля – в свою очередь, в страны АТР.