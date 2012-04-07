РЖД выделит более 1 триллиона рублей на развитие портовой инфраструктуры
В планах руководства Российской железной дороги выделить 520 миллиардов рублей на развитие портов и подведения к ним железнодорожного сообщения. Из заявления представителей ОАО «РЖД» в текущем году сумма вложений составит 447,1 миллиарда рублей, что на 18,7 миллиардов больше, чем в предыдущем. Кроме того, в 2013 году планируется инвестировать в это направление 337 миллиардов, в 2014 году – 367 миллиардов и 383,6 миллиарда рублей – в 2015.
Общая сумма инвестиций за четырехлетний период составит 1,1 триллион рублей.
Планируется, что эта инвестиционная программа будет финансироваться как собственными средствами, так и с использованием займов. В связи с этим ожидается повышение тарифов на перевозки в следующем 2013 году на 11% и на 5% в период с 2014 по 2015 годы.
Данное предложение представители ОАО «РЖД» 27 марта текущего года изложили в своем обращении в Министерство транспорта РФ. Сразу же после рассмотрение это предложение было одобрено.
В качестве дополнительного источника финансирования рассматриваются инфраструктурные облигации. Толчком к развитию портовой инфраструктуры стало поручение вице-президента компании Игоря Шувалова, в котором рекомендуется расширить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, являющихся основным связующим звеном между Дальним Востоком и Европой.
На сегодняшний день из-за недостаточной пропускной способности этих сообщений между крупными городами Дальнего Востока возникают конфликтные ситуации, связанные с заторами на железнодорожных путях. Срываются сроки поставок и компании, пользующиеся услугами ОАО «РЖД» по перевозке грузов, терпят убытки. Пик подобных заторов приходится на период с конца июля и до октября. Также такая ситуация негативно влияет на поставки дальневосточной рыбы в Европу, а российского угля – в свою очередь, в страны АТР.
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