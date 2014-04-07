Дарим билеты в мир юмора!
Апрель – самый веселый месяц в году! Абоненты Компании МОТИВ могут лично в этом убедиться, ведь они совершенно бесплатно могут получить билеты на полуфинал КВНа «Новая версия – Эпизод 4».
Фестиваль КВН «Новая версия» является одним из самых популярных в Нижнем Тагиле. Традиционно в нем участвуют команды учебных заведений и предприятий области.
Компания МОТИВ является давним другом фестиваля КВН «Новая версия», а также учредителем специальной номинации «Сильнее правил».
Любой абонент компании МОТИВ сможет посмеяться от души и увидеть захватывающую борьбу команд за главный приз. Для получения билета в мир юмора и шуток вам необходимо с 7 по 11 апреля совершить любую операцию в офисе продаж и обслуживания МОТИВ по адресу Черноисточинское шоссе, 49 (ТРЦ «КИТ»). Пополните баланс, подключитесь к сети или купите мобильный аксессуар - и билет на КВН ваш!
Ждем всех счастливых обладателей билетов на полуфинале игр КВН «Новая версия – Эпизод 4», который состоится 11 апреля в 18.00 в Городском Дворце Молодежи.
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