Дарим билеты в мир юмора!

Любой абонент компании МОТИВ сможет посмеяться от души и увидеть захватывающую борьбу команд за главный приз. Для получения билета в мир юмора и шуток вам необходимо с 7 по 11 апреля совершить любую операцию в офисе продаж и обслуживания МОТИВ по адресу Черноисточинское шоссе, 49 (ТРЦ «КИТ»). Пополните баланс, подключитесь к сети или купите мобильный аксессуар - и билет на КВН ваш!