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Ни одного серьезного ДТП за выходные. Но на дорогах Нижнего Тагила - не без нарушений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ни одного серьезного ДТП за выходные. Но на дорогах Нижнего Тагила - не без нарушений

7 апреля 2014, 12:35Общество
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