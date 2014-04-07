Ни одного серьезного ДТП за выходные. Но на дорогах Нижнего Тагила - не без нарушений

Однако это не помешало 873 водителям пренебрегать правилами ПДД. Причем больше всего нарушений – 420 – было в несоблюдении скоростного режима. 23 тагильчанина были замечены в управлении авто в нетрезвом виде, столько же водителей нарушили нормы тонировки автомобиля. Еще 124 человека были не пристегнуты.

Кроме того, ОГИБДД информирует, что подведены итоги профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!», которое проходило на территории города и Горноуральского городского округа с 18 марта по 1 апреля.

За период проведения профилактического мероприятия зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествия с участием пешехода – ребенка. Выявлено нарушений ПДД детьми - 412. К административной ответственности за непредоставление преимущества в движении детям-пешеходам привлечено 24 водителя сообщают в ГИБДД.

Важно отметить, что правительство накануне одобрило законопроект о признании записей с видеорегистраторов доказательством по административным делам. Сейчас его будут рассматривать уже в Госдуме. Отметим, что до поправок судья мог использовать фото- и видеоматериалы, но «по желанию, личному убеждению». Такие изменения, стоит отметить, облегчат процесс установления виновника происшествия и привлечения его к ответственности, если таковое попало на любую камеру видеорегистратора.