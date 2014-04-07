Нотариальное бюро переводов в Екатеринбурге

Вам нужно организовать деловую встречу с иностранным партнером? При оформлении документов для выезда за границу необходимо представить документы на английском и французском языках? В таком случае, переводчик вам просто необходим.

Если вы обратитесь за помощью в наше агентство переводов, вы сможете:

1. получить перевод документа в тот же день;

2. получить нотариальное заверение и легализовать документ;

3. не беспокоиться о качестве;

4. получить перевод в установленный срок.

В агентство могут обратиться как граждане, так и юридические лица. Наш коллектив - это команда носителей языка и замечательных переводчиков. Мы предлагаем услуги по устному переводу, сопровождению деловых встреч, конференций, выставок, других мероприятий, лекций.

Для юридических лиц предоставляем следующие услуги:

консультация по услугам агентства переводов

перевод документов на разные темы.

качественно выполненный перевод.

документы, подтверждающие оказание услуг по переводу

отправку готового заказа

Наша цель выполнить перевод грамотно и достойно. Если вам необходима консультация так как у вас множество вопросов, мы с радостью поможем вам! Вы не только получите исчерпывающую бесплатную консультацию по услугам переводчика. Мы подскажем вам что вам делать для легализации документа, поможем с нотариальным заверением. Возьмем на себя значительную часть ваших забот. Клиентам не придется нервничать и злиться. Специалисты в Екатеринбургском офисе бюро переводов Linguisticus.com не только имеют профильное образование и стаж работы. Они выполняют работу с душой. Индивидуально походят к каждому заказу. Мы отлично знаем и выполняем нашу работу. Стремимся пойти на встречу каждому, кто обратился к нам независимо от объема заказа.

Мы отвечаем на все вопросы, которые клиент нам задает.

В бизнесе время очень ценится. Как руководитель вы понимаете, что цена ошибки это не только уменьшение прибыли, но и удар по репутации.

Уровень качества и соблюдение сроков позволяют агентству успешно конкурировать на рынке. Наши переводчики - высоко эрудированные профессионалы. Быстро, оперативно и качественно выполненный перевод, позволит вашему бизнесу налаживать стабильные, долговременные и выгодные партнерские отношения с иностранными компаниями. Вы с блеском проведете деловую встречу. Сможете заключить выгодный контракт без задержек и досадных неточностей. Деловые письма и документы будут написаны, переведены и отправлены точно в срок.

Мы не только быстро оформляем заказ, но и также оперативно его выполняем. Всегда рады видеть вас снова и снова. Постоянные клиенты для нас очень дороги.