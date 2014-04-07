Путешествие за опытом

С наступлением сезона, люди буквально осаждают туристические компании. Одним нужны путевки на всемирно известные курорты. Других интересуют комфортабельные отели, находящиеся в наиболее живописных уголках мира. Третьим нужны экскурсионные поездки по старинным городам.

Но есть и еще одна категория туристов. Они планируют целевые поездки. Кто-то хочет поближе познакомиться с очарованием, скажем, австрийских парков. И понять секреты их создания. Кого-то интересует национальная кухня той или иной страны. А также желание изучить хотя бы несколько традиционных местных рецептов. Третьи хотят узнать все о финских саунах и построить на своем загородном участке нечто подобное.

Кстати, финская сауна – это что-то особенное. И для того, чтобы познакомиться с ее секретами поближе, имеет смысл посвятить хотя бы часть своего очередного отпуска поездке в Финляндию. Вас ждет немало интересных и неожиданных открытий. Вот, например, принято считать сауну, как и баню, исключительно уделом владельцев дач и загородных коттеджей.

Финны с этим не согласны. У них этот предмет национальной гордости можно найти практически в каждой квартире современной многоэтажки. Более того, такие же компактные сауны можно увидеть в офисах компаний и в зданиях, занимаемых учреждениями и организациями. Поэтому, если вы хотите построить свою маленькую семейную сауну – вам есть чему поучиться у финнов.

При такой любви к сауне уже неудивительно, почему в Финляндии так много магазинов, в которых можно купить все для сауны. Загляните в них – и вам уже не нужно будет никаких других сувениров на память о поездке. Здесь можно найти роскошные комплекты и оригинальные аксессуары, способные в будущем сделать это помещение предметом зависти друзей и знакомых.

И обязательно во время поездки посетите хотя бы несколько финских саун. Тем более, что это не представляет особой проблемы. Здесь вы сможете, что называется, «из первых рук» познакомиться со своеобразным ритуалом, в который финны превращают помещение сауны.