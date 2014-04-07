Сергей Носов: «Мы будем менять подходы к выполнению наших контрактов»

Новое дошкольное учреждение практически готово, но на завершающем этапе строительства появились серьезные нарекания к качеству выполненных работ и соблюдению технологии.

Мы будем оформлять штрафные санкции, но дело даже не в этом. Надо менять подходы к ведению работ по нашим контрактам, и мы будем наводить здесь порядок сказал Сергей Носов.

По заверениям генерального директора подрядной организации ООО «ГенСтройУрал» Евгения Голубенко, к середине июня детский сад начнет работать. За этот короткий срок строителям предстоит устранить все замечания, а также провести благоустройство территории ДОУ и восстановление дворовых территорий, нарушенных в ходе строительства.

Спортивно-оздоровительный комплекс в районе парка Победы также ведет ООО «ГенСтройУрал». По мнению мэра, работы ведутся в нормальном режиме и с соблюдением всех технологических тонкостей. «Плюс этого проекта в том, что существует авторский надзор и представители МУП «Тагилгражданпроект» еженедельно принимают работы и контролируют подрядчика», - отметил Сергей Носов. Новый СОК на Гальянке откроет двери для первых посетителей в ноябре этого года. К этому времени территория вокруг строительной площадки должна превратиться в место для прогулок и отдыха с газонами, деревьями и чистыми тротуарами.