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Сотрудница «Дома Черепановых» в Нижнем Тагиле получила грант на стажировку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудница «Дома Черепановых» в Нижнем Тагиле получила грант на стажировку

7 апреля 2014, 15:05Общество
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