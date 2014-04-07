Сотрудница «Дома Черепановых» в Нижнем Тагиле получила грант на стажировку

Главная цель проектно-образовательного семинара «Музейные истории: технология и искусство», проводимого фондом Михаила Прохорова 8 - 11 апреля, – разработка инновационных проектов и медийных продуктов, направленных на привлечение посетителей в музей и формирование взаимодействия с населением.

В основе программы семинара предусмотрено освоение практик работы с локальными историями, технологиями сторителлинга и их использования в работе музея. Ведущий семинара - Николай Прянишников - эксперт, тренер, специалист по объектам культуры, городскому и региональному развитию, городской среде, старший преподаватель МВШСЭН и РАНХ при Президенте РФ, эксперт Фондов «Пушкинская библиотека», «Новая Евразия», а также автор многочисленных статей по истории городов, городскому развитию, менеджменту в культуре и музейному проектированию, клубам и библиотекам.

Елена Хлопотова имеет и небольшой стаж музейной работы, но она уже проявила себя как грамотный и заинтересованный сотрудник. Несомненно, участие в таком авторитетном семинаре позволит ей больше реализовать себя на музейном поприще в Нижнем Тагиле сообщают в музее.