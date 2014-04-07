Спец.предложения на автомобили Nissan в апреле от автоцентра КОНКОРД
7 апреля 2014, 18:10ОбществоПолина
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Специальные предложения на автомобили Nissan в апреле Автомобили в наличии Nissan Almera 2014 г.
2014 г.в. - от 436 000 р.
2013 г.в. - выгода 20 000 р.
Выгода до 50 000 р.
«Автомат» в подарок
От 499 000 р.
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Выгода 233 000 рублей
Выгода 340 000 р.
Выгода 273 000 р.
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55, Черноисточиское шоссе 1В, www.concord-ural.ru
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