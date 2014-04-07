Тагильчане, сегодня День рождения русскоязычного интернета

Так что с тех пор Россия была официально признана государством, представленным в Интернете. Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии и делегированы первые доменные имена.

До этого все отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .su. Однако, после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.

Сегодня в России введен еще один домен – .рф – национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей.

К слову, глобальную компьютерную сеть, в которой можно было бы найти любую информацию предсказывали многие писатели: Мюррей Лейнстер написал рассказ о «логиках» - информационных банках, которые объединяются друг с другом для передачи и обработки данных, Роберт Хайнлайн спрогнозировал поисковые машины, благодаря которым можно найти нужный сайт в сети, а Джордж Оруэлл описал технологии отслеживания запросов, которые в рекламных целях используют многие поисковые системы. И хотя Интернет не сразу достиг таких высот, теперь в нем можно найти практически всё, что угодно - интернет-магазин нижнего белья, рецепт пирога с изюмом или чертежи танка времен Первой Мировой. Именно поэтому так важно тщательно следить за своей информационной безопасностью - а вдруг кто-то захочет отыскать вас?