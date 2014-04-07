Тагильский танцор прошел отборочный тур на мировой Чемпионат. Вперед в США! (ФОТО)

Для того чтобы любой танцор смог побороться за право выступать на американской площадке, ему следует одержать победу в национальном баттле. Так, с 28 по 30 марта в Москве на VII Всероссийском Чемпионате «Hip Hop International – Кубок России 2014» определяли своих чемпионов. Организаторы отмечают, что география этого мероприятия в 2014 году заметно расширилась – участники и зрители приехали более чем из 45 регионов страны.

Нижний Тагил в одиночных выступлениях представлял танцор Андрей Sneik, руководитель студии танца BNS. Sneik одержал безоговорочную победу в категории одиночных баттлов в стиле танца popping. Со всей России это направление представляло около 30-ти человек. Сейчас Андрей уже готовится к поездке в Лас-Вегас. Кстати, судил баттл с участием тагильчанина Boppin Andre из США.

Среди членов жюри было 9 высококвалифицированных судей международной категории из разных стран, прошедших обучение по судейской системе HHI. Каждый из представленных судей является заслуженным деятелем танцевальной хип-хоп культуры в своей стране и имеет большой опыт судейства. Buddha Stretch, Ja Ja X-Clusive, Boppin Andre - все из США, Axelle Ebony Munezero из Канады, P Lock из Франции, Владимир Хан из России, Оксана Оробец из Украины, Adrienn Rez из Венгрии, Ian Levia (Тринидад и Тобаго) - он же главный судья.

Фотографии предоставил Андрей Sneik

Как это не парадоксально, в Америку едут в основном на работу или учебу - а вот Старый Свет в охотку посещают туристы со всего мира. К примеру, персональный гид в Берлине Александр Миндлин может провести множество обзорных и тематических экскурсий - ведь в любом европейском городе есть на что посмотреть. Этим Европа и отличается от Нового Света, в котором для любования историческими памятниками нужно, напротив, удаляться от всех крупных городов - ведь коренные жители континента обитали в глуши.