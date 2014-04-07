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Тагильский танцор прошел отборочный тур на мировой Чемпионат. Вперед в США! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский танцор прошел отборочный тур на мировой Чемпионат. Вперед в США! (ФОТО)

7 апреля 2014, 13:25Общество
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