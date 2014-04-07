В Нижнем Тагиле выбрали «Красу Евраза-2014»: победу одержала машинист конвейера из КГОК (ФОТО)

После отборочного тура в финале на сцену вышли 10 девушек, которые и сразились за корону победительницы. Конкурсантки готовились к финалу около двух месяцев: с ними работали профессиональные хореографы, режиссеры, стилисты. Девушки приняли участие в профессиональной фотосессии, тренинге «Искусство самопрезентации», волонтерских мероприятиях.

В финале конкурса претендентки на титул «Краса Евраза» участвовали в двух дефиле, отвечали на вопросы-экспромты, творчески представляли пять ключевых стратегий Евраза: охрана труда, промышленная безопасность и экология, люди Евраза, партнеры и клиенты, бизнес-система Евраза и рост бизнеса. Заключительным этапом соревнования стали творческие номера, в которых участницы поразили зрителей своими актерскими способностями.

Фотографии пресс-служба Евраза. На фото слева-направо: Виктория Носкова, Наталья Хохлова, Жанна Захарова

Оценивало выступления конкурсанток жюри, в состав которого вошли директора по персоналу уральских предприятий Компании, а также творческие эксперты. Оценивая выступления, они учитывали умение конкурсанток держаться на сцене, их творческие способности, полноту раскрытия заданной темы.

Победительница конкурса «Краса Евраза 2014» Мария Кожевникова вместе с короной и почетным дипломом получила в подарок сертификат на приобретение туристической путевки в любую страну мира.

По результатам sms-голосования обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий» стала приемосдатчик груза и багажа колесобандажного цеха Евраз НТМК Виктория Носкова. Победительница номинации «Мисс Интранет» была определена на основании результатов голосования на корпоративном портале Евраза, проходившем в течение месяца, в нем приняли участие около 3,5 тыс. металлургов и горняков. Наибольшее количество голосов набрала инженер-конструктор центральной лаборатории механизации Евраз НТМК Наталья Хохлова. В качестве специальных призов Виктории и Наталье были вручены планшетные компьютеры.

На фото слева-направо: Яна Безрукова, Ольга Шмелева и победительница Мария Кожевникова

Лаборант управления контроля продукции Евраз КГОКа Яна Жирнова завоевала титул «Мисс улыбка», а экономист управления по первичному учету Евраз НТМК Ольга Шмелева – «Мисс Очарование». «Мисс Артистизм» жюри признало лаборанта управления контроля продукции Евраз КГОК Екатерину Скубенко, «Мисс Фантазия» стала инженер-конструктор ПКИ «Ником-Проект» Евраз НТМК Елена Панкратова. Лаборант управления контроля продукции Евраз КГОКа Жанна Захарова и инженер-технолог технического управления Евраз НТМК Анастасия Мелкозерова стали соответственно «Мисс Энергия» и «Мисс Креативность». Обладательницей звания «Мисс Грация» признана медсестра медико-санитарной части «Ванадий» Яна Безрукова. Все участницы конкурса получили дипломы и ценные подарки.