20летнасвязи. Оператор МОТИВ отметил свой юбилей

Свою первую базовую станцию я, как и первую любовь, помню в мельчайших подробностях. Отправной точкой стала телевизионная башня на Луначарского, в Екатеринбурге. Мы тогда все делали сами: сами строили, сами дежурили, сами аварии устраняли. И вот как-то раз на той самой башне вышел из строя высокочастотный разъём, и сигнал пропал. Надо было что-то делать, причем быстро, - качество связи мы всегда ставили во главу угла. И вот мы утеплили, как могли, одного из инженеров: надели шапку, тулуп, с головы до ног обмотали его полиэтиленовой пленкой, знаете, такой с «пупырышками», - и на лебедке подняли на высоту 120 метров. Там температура была минус 30-35 и ветер. Ему, конечно, это нечеловеческих усилий стоило, но связь была восстановлена вспоминает первый заместитель генерального директора компании МОТИВ Михаил Каменсков.

Михаил Каменсков, первый заместитель генерального директора компании МОТИВ.

Сейчас у оператора установлено 3 189 базовых станций стандарта GSM и 1 867 базовых станций стандарта LTE. МОТИВ обеспечивает связь на территории 1 594 населенных пунктов, где проживает 96% населения Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Лицензионная территория оператора простирается от южных границ России до берегов Северного Ледовитого океана. Ее площадь составляет 1,5 млн. км², что сопоставимо с площадью 4 Германий или 11 Греций. Высокоскоростным мобильным Интернетом 4G от оператора МОТИВ могут пользоваться 91% населения лицензионной территории МОТИВ, а это 6,5 млн. жителей.

Связь от МОТИВ доступна 98% жителей Свердловской области.

«Я – «звезда», лечу в Москву»… Сейчас эта фраза напоминает реплику из шпионских фильмов, а раньше мы так абонентов в роуминг отправляли. Перед отъездом в другой город нужно было позвонить по специальному номеру, назвать свой пароль и пункт назначения, а после возвращения – повторить процедуру. Кстати, именно из отдела роуминга и «родился» наш контакт-центр. Нас тогда было всего четверо» считает директор по абонентскому обслуживанию компании МОТИВ Алина Кулясова.

Алина Кулясова, директор по абонентскому обслуживанию компании МОТИВ

Сегодня у оператора МОТИВ 273 собственных офиса и 1 718 точек продаж. В среднем специалисты контакт-центра компании обрабатывают порядка 15 000 обращений в сутки. Согласно отчетам, показатель FCR (First Call Resolution) – решение проблемы после первого обращения – составляет 92-94%.

Офисы МОТИВ есть более, чем в 350 населенных пунктах Свердловской области.

Я пришел в компанию, когда сотовый телефон стоил, как машина, - цены варьировались от одной до шести тысяч долларов. Абонентская плата на базовом тарифе была 50 долларов в месяц, плюс 50 центов за минуту – и за входящие, и за исходящие. У нас тогда было 2-3 подключения в неделю. Сотовая связь была роскошью. А мы хотели сделать так, чтобы она была по карману каждому. И сделали. В 99-ом году, в самом начале «сотового бума», который мы отчасти и спровоцировали, наша компания выпустила первые препейдные МОБИ-тарифы. В любой Роспечати можно было купить МОБИ-карту, на которую были зачислены не у.е., как у всех, а минуты. Все очень просто, понятно и по-настоящему доступно. Не нужно было следить за курсом, постоянно переводить доллары в рубли и наоборот. Тогда же мы завезли в наш единственный в то время офис продаж относительно дешевые телефоны. Раскупили их вмиг, полки пустовали дней десять, а после того, как пришла новая партия, к нам в офис выстроились километровые очереди. МОБИ-карта появилась в мае, а уже к концу года наша абонентская база увеличилась в 3,5 раза и насчитывала уже более 7 000 человек. По тем временам прирост был бешеный рассказывает коммерческий директор компании МОТИВ Константин Брызгалов.

Константин Брызгалов, коммерческий директор компании МОТИВ.

На сегодняшний день у оператора МОТИВ почти 2,5 млн. абонентов. В среднем каждый день к сети подключается 1 500 новых абонентов. За всю историю компании уральский оператор выпустил 353 тарифа. Настоящим переворотом на рынке связи стал тариф «МОБИ-NEXT» - именно тогда МОТИВ первым в России отменил плату за все входящие соединения и «уронил» цену до легендарных «3, 2, 1, 0 рублей». Следующим «мобильным хитом» стал тариф «NEXT FREE» и песенка из рекламного ролика: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, полчаса за полтора рубля». А летом 2015 года оператор первым в России отменил плату и за исходящие звонки и выпустил уникальные тарифы «ВМЕСТО!», по условиям которых платить нужно только за Интернет, а звонки внутри региона бесплатны и не ограничены. Именно эти тарифы вошли в ТОП-3 самых популярных за всю историю компании.

Каждый тарифы от МОТИВ — революция на рынке связи

Я очень хорошо помню, как мы пришли в Зауралье, в Югру и на Ямал. Рекламная кампания «ПЕСЕЦ» проходила в три этапа: сначала на улицах появились билборды с надписью «ПЕСЕЦ ИДЕТ», спустя некоторое время – «ПЕСЕЦ ПРИШЕЛ», а потом с «расшифровкой»: «Подключение быстрое, тарифы понятныЕ, Стоит попробовать, услуги разнообразныЕ, Цены низкие». Точно так же, «ПЕСЕЦ», назывался и первый тариф, который мы запустили на новых территориях. Только представьте, шел 2012 год, всюду гуляли апокалипсические настроения - представьте на фоне всеобщей истерии белые баннеры с огромной надписью «ПЕСЕЦ ИДЕТ»! Словом, реакция жителей была неоднозначной: кто-то поглядывал на все это с недоумением, кто-то оценил шутку, а предприимчивые зауральские таксисты, например, расклеили на подъездах листовки: «А пока он идет, мы уже приедем», - вспоминает директор по маркетингу компании МОТИВ Екатерина Хворостова.

Екатерина Хворостова, директор по маркетингу компании МОТИВ

Яркая реклама оператора всегда вызывает ажиотаж

Сегодня МОТИВ продолжает расширять границы. Напомним, в феврале 2016-ого на аукционе Роскомнадзора уральский оператор выиграл дополнительные частоты для развития сети 4G. Этот новый LTE-ресурс позволит укрепить позиции в «старых» регионах – улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного 4G-интернета как минимум в 2 раза, а также выйти на рынок Тюменской области. В перспективе оператор планирует постепенный переход на VoLTE (Voice over LTE). Эта технология позволяет передавать голосовые звонки по сети 4G и гарантирует высокое качество речи, мгновенное соединение и значительную экономию заряда аккумулятора.