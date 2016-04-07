Отстаем от графика в 7 раз: свердловская прокуратура недовольна реализацией программы капремонтов и переселения из аварийного жилья

Областная прокуратура установила – в области выполнена только 1/7 часть программы капремонтов: в прошлом году должны были отремонтировать 969 домов. Однако к декабрю 2015-го капремонта дождались только 134 зданий. Кроме того, сами работы выполнены недобросовестно. Нарушения выявлены, начиная с начисления взносов и заканчивая некачественным проведением работ и оплате.

Например, в Березовском больше 10-ти собственников были исключены из региональной программы. Однако взносы за капремонт им продолжали начисляться.

Свердловская область - в числе лидеров по сборам взносов за капремонт. В прошлом году собрано 89% взносов. Тогда почему в регионе так не гладко в сфере ЖКХ?

Напряженная ситуация и с переселением граждан из аварийного жилья. Так, еще не сдано 14 многоквартирных домов в 8-ми городах. Хотя переехать в них свердловчане должны были еще в декабре.

Некоторые застройщики стараются в это время обогатиться за чужой счет. Так, организация «Инекс-Интерэкспорт» предоставила «липовые» гарантии при заключении муниципального контракта на возведение 237 новостроек в Камышлове. Аванс, выплаченный администрацией округа, составил почти 30 млн рублей.

В Нижнем Тагиле прокуратура тоже обнаружила нарушения. В Тагилстроевском районе застройщики предложили переехать жителям в дома низкого качества.

За крупные провалы в ЖКХ Евгению Куйвашеву вынесено представлением. Губернатор обязан привлечь виновных лиц к ответственности.