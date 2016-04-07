Протокол сертификационных испытаний от компании «Росоргтехстром»
7 апреля 2016, 09:25ОбществоMaurice
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Компания «Росоргтехстром» проводит комплекс инженерно-технических работ, которые связаны с возведением, реконструкцией и оценкой состояния объектов гражданского и промышленного назначения.
По результатам выполнения работ оформляется «Протокол сертификационных испытаний», который является частью пакета документов, разрешающего передачу объекта в эксплуатацию.
В комплекс сертификационных испытаний входят:
- Контроль над ходом строительства в контексте: качество производства строительных работ и соблюдения технологии строительства, может включать в себя перечисленные в комплексе работы в любом сочетании и объеме.
- Оценка качества выполненных работ или работ другого подрядчика. В этом случае, если не проводился контроль над ходом строительных работ, проводится весь комплекс мероприятий — получение (забор) образцов, определение фактических линейных и пространственных параметров строительных конструкций, изучение документации, проведение прочностных расчетов с фактическими размерами и/или 3D-моделирование статических или динамических нагрузок. Кроме этого, составляется описание всех выявленных дефектов.
- Оценка качества строительных материалов всех групп — твердые формованные строительные материалы, бетонсодержащие и другие смеси, сыпучие материалы и грунты. Оценка качества производится по утвержденным методикам в испытательных лабораториях компании, которые оснащены необходимым оборудованием. Возможна организация контроля на стадии производства с выездом специалистов на предприятие-изготовитель и проведение работ на сертифицированном оборудовании производителя. Лабораторные испытания, на стадии материалов, должны проводиться в полном объеме, т.к. их результаты становятся основанием для составления окончательного экспертного заключения о сертификации объекта.
- Подтверждение технических показателей качества строительных единиц и комплектов, которые получены со стороны (стеклопакеты, изделия из дерева и пластмассы, теплоизолирующие или древесносодержащие плиты различного исполнения, элементы ЖБ-конструкций и т.п.). Испытания проводятся с применением специализированных измерительных приборов (калориметр, люксметр, пирометр и др.) и климатических стендов.
- Периодические испытания, которые заложены в эксплуатационный регламент содержания и обслуживания объекта.
Компания «Росоргтехстром», с офисом в Екатеринбурге, организует работы в городе и регионе по требованию заявителя-заказчика в согласованные сроки. Протокол сертификационных испытаний является собственностью испытательной лаборатории и заказчика. Информация протокола конфиденциальна и может быть опубликована только при согласии сторон.
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