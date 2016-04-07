Протокол сертификационных испытаний от компании «Росоргтехстром»

Компания «Росоргтехстром», с офисом в Екатеринбурге, организует работы в городе и регионе по требованию заявителя-заказчика в согласованные сроки. Протокол сертификационных испытаний является собственностью испытательной лаборатории и заказчика. Информация протокола конфиденциальна и может быть опубликована только при согласии сторон.