Тагильчанка предупреждает о мошенничестве: в интернете есть вакансии с номером телефона, после звонка на который со счета снимаются деньги (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила. При поиске работы она обратила внимание на то, что звонки на контактные телефоны некоторых работодателей являются платными. То есть, человек ищет работу, а с него за это ещё и деньги берут. Девушку это очень удивило, она решила проверить информацию.

Обратилась в «Аскону» по вакансии менеджер торгового зала, заодно спросила: есть ли вакансия водителя, сказали, нет такой - водители им не нужны, что скорей всего развод рассказала Мария редакции TagilCity.ru.

После получения информации от тагильчанки журналист TagilCity.ru провел собственное расследование. Он изучил объявления на сайтах работодателей и убедился в правоте слов девушки.

Жулики размещают на сайтах поиска работы информацию о вакансиях. Обычно это простая должность: водитель, продавец, секретарь, бухгалтер - на которую откликнется много соискателей. В объявлении мошенники указывают телефон, при звонке на который со счета звонящего снимается определенная сумма за минуту разговора. Как правило, такие телефоны начинаются на 8-809. При этом обманщики указывают очень заманчивый размер зарплаты.

Так, на одном из сайтов поиска работы размещено объявление о вакансии водителя от компании Askona. Контактное лицо зовут Павел. Звонок соискателя платный – 59 руб./мин. Указан очень неплохой размер заработной платы, то есть звонков по поводу вакансии при нынешней ситуации на рынке труда должно быть предостаточно.

В связи с этим редакция TagilCity.ru решила узнать, действительно ли организация публикует объявления, в которых указан платный номер телефона. Журналист TagilCity.ru позвонил в отдел кадров компании Askona и уточнил, размещали ли они объявление о вакансии водителя.

Водитель нам не требуется, это не наше объявление.

Как выяснил журналист TagilCity.ru, мошенники действуют таким образом не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах России.

Для того, чтобы не попасться на удочку обманщиков, городской портал TagilCity.ru рекомендует соискателям ознакомиться с вакансиями на сайте в разделе Работа.