Тагильские полицейские и общественники провели «круглый стол» с подростками поселка Горноуральский (ФОТО)
Встреча прошла в рамках Единого дня профилактики.
Учащиеся и педагоги горноуральской школы №24 встретились с сотрудниками 21-го отдела полиции, работниками прокуратуры, суда и членами общественного совета. За круглым столом участники встречи обсудили злободневные темы.
Например, служители Фемиды рассказали подросткам о случаях, когда на скамье подсудимых оказывались их ровесники. Как правило, за причинение телесных повреждений, кражи и побои. Так, в 2015 году на двух судебных участках было возбуждено 11 уголовных дел, в которых фигурировали несовершеннолетние преступники. 10 из них были закрыты из-за примирения сторон. Тем не менее, для этих подростков привлечение к уголовной ответственности на всю жизнь останется «темным пятном» в их биографиях.
Кроме того, участники встречи обсудили подростковый алкоголизм и наркоманию – одни из самых наболевших проблем в округе.
По окончанию профилактической беседы, полицейские посоветовали молодому поколению жить в ладу с законом.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru