Тагильские полицейские и общественники провели «круглый стол» с подростками поселка Горноуральский (ФОТО)

Например, служители Фемиды рассказали подросткам о случаях, когда на скамье подсудимых оказывались их ровесники. Как правило, за причинение телесных повреждений, кражи и побои. Так, в 2015 году на двух судебных участках было возбуждено 11 уголовных дел, в которых фигурировали несовершеннолетние преступники. 10 из них были закрыты из-за примирения сторон. Тем не менее, для этих подростков привлечение к уголовной ответственности на всю жизнь останется «темным пятном» в их биографиях.