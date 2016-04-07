В Екатеринбурге 60 единиц военной техники проехали по одной из улиц в рамках репетиции Парада Победы (ФОТО, ВИДЕО)
7 апреля 2016, 18:55ОбществоДенис Таратонов
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Вчера в Екатеринбурге прошла первая репетиция приближающегося Парада Победы, который состоится 9 мая. По Второй Новосибирской улице прошла колонна тяжелой техники, всего около 60 машин.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
По дорожному полотну проехали самоходные гаубицы, системы залпового огня, бронеавтомобили и, конечно, танки. Чтобы не повредить асфальт, на гусеницы машин надели специальные резиновые накладки.
Фото «ОТВ»
В ходе репетиции водители упражнялись в синхронном вождении боевой техники. Но это далеко не последняя репетиция, в будущем предстоит ещё три: 13, 20 и 27 апреля. Это позволит полностью отработать все детали предстоящего Парада Победы.
То, как будет проходить День Победы в Нижнем Тагиле, обсудили в Администрации города около трех недель назад.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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