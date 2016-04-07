В Екатеринбурге 60 единиц военной техники проехали по одной из улиц в рамках репетиции Парада Победы (ФОТО, ВИДЕО)

По дорожному полотну проехали самоходные гаубицы, системы залпового огня, бронеавтомобили и, конечно, танки. Чтобы не повредить асфальт, на гусеницы машин надели специальные резиновые накладки.

В ходе репетиции водители упражнялись в синхронном вождении боевой техники. Но это далеко не последняя репетиция, в будущем предстоит ещё три: 13, 20 и 27 апреля. Это позволит полностью отработать все детали предстоящего Парада Победы.

То, как будет проходить День Победы в Нижнем Тагиле, обсудили в Администрации города около трех недель назад.