Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге 60 единиц военной техники проехали по одной из улиц в рамках репетиции Парада Победы (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге 60 единиц военной техники проехали по одной из улиц в рамках репетиции Парада Победы (ФОТО, ВИДЕО)

7 апреля 2016, 18:55ОбществоДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»