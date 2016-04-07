В Нижнем Тагиле жительница газифицированного жилья обвиняет газовиков в навязывании платных услуг (ФОТО)

Во время ревизии газового оборудования тагильчанка Екатерина отсутствовала дома. Ключи от квартиры она оставила соседке.

Газовики прошли по всем квартирам, посетили они и жилье Екатерины. Но после их ухода соседка вместе с ключами вернула Екатерине и квитанцию на оплату услуг, оказанных тагильчанке в её отсутствие и без её ведома.

Очень странно, что всегда проверки были бесплатными, а теперь за них требуют деньги. Газовики объясняют это тем, что теперь мы отдельно оплачиваем поставки газа, отдельно техническое обслуживание газового оборудования рассказала Екатерина журналисту TagilCity.ru.

Тагильчанка отметила, что оплачивать оказанную услугу она не намерена, но газовики уже говорят ей о том, что в противном случае могут отключить газ по всему стояку.

Если это была ревизия газового оборудования, которая происходит раз в три года, там действительно оплата происходит непосредственно при ревизии потому, что это выделено из общего договора пояснили журналисту TagilCity.ru в приёмной АО «ГАЗЭКС».

Так или иначе, но жильцы обеспечили доступ газовикам к каждой из квартир в подъезде. Потому голубое топливо сейчас поступает на каждую кухню. Осенью прошлого года жильцы одного из подъездов девятиэтажного дома на Вагонке оставались две недели без газа. Причина: газовики не могли попасть в одну из квартир.