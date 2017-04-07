Добровольные народные дружины будут охранять порядок во всех районах Нижнего Тагила

На текущий момент добровольная дружина в составе 33 человек работает в Ленинском районе города. С сентября прошлого года дружинниками совместно с правоохранителями было выявлено 78 правонарушений.

Сейчас проверку проходят еще 38 кандидатов. Они планируют контролировать порядок в общественных местах. Активисты также посещают школы и ДОУ.

На совещании отметили, что число добровольцев стремительно растет. Так, на Вагонке в скором времени появится дружина из сотрудников УВЗ. В перспективе планируется организовать дружины и в других районах Нижнего Тагила.