Незаконная деятельность по оказанию ритуальных услуг прекращена в Нижней Салде

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ООО «Ритуал» осуществляло захоронение на земельном участке, предназначенном для иных целей. Помимо этого, организация проводила прощальные церемонии вблизи организации общепита, музея и спортивного комплекса, что нарушает нормы СанПиН.

После проведения проверки ООО «Ритуал» прокуратурой вынесено предписание об устранении нарушений. Однако организация проигнорировала требования. Прокуратура была вынуждена обратиться с ходатайством в суд, который привлек должностное лицо – директора похоронной организации к административному наказанию в виде штрафа в размере 2 тыс. руб.