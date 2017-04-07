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Нуждающихся в садике детей до трёх лет в 4,5 раза больше, чем мест в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нуждающихся в садике детей до трёх лет в 4,5 раза больше, чем мест в Екатеринбурге

7 апреля 2017, 08:40Общество
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