Нуждающихся в садике детей до трёх лет в 4,5 раза больше, чем мест в Екатеринбурге

Для «старших» предусмотрено 16 тысяч мест. Для детей помладше (до двух лет) – всего 4 тысячи, хотя потребность в муниципальных детских садах у двухлеток составляет 18 тысяч мест. Иными словами, детей, которые нуждаются в садиках, в 4,5 раза больше, чем мест.

Полностью удовлетворить потребность в местах для самых маленьких горожан мы не можем. С помощью муниципальных садов дефицит не устранить. Есть районы, где ситуация выглядит чуть лучше, например, в Орджоникидзевском Екатерина Сибирцева, начальник управления образования.

Особенно остро стоит проблема шаговой доступности. Речь идет об определенных районах города – Ботанике, Академическом, Широкой Речке и центре.

По словам начальника управления образованием, без частных садов для ребят не обойтись, передает Екатеринбург-ТВ.

Интересно, что обмена путёвками отныне не будет, заявление о переводе в другое дошкольное учреждение должно подаваться в районное управление.