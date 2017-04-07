Один из обманутых дольщиков – ветеран боевых действий в Чечне – вышел на одиночный пикет в Екатеринбурге (ФОТО)
7 апреля 2017, 17:10Общество
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Уже более двух лет жители уральской столицы не могут дождаться заселения в свои квартиры, которые должны были сдать в 2015 году.
Сюжеты: Екатеринбург
На площадь Советской Армии в Екатеринбурге с одиночным пикетом, находясь в состоянии отчаяния, вышел подполковник российской армии в запасе. В руках он держал плакат со словами «Простите, что вернулся живой».
Летом 2016 года работы на объекте строительства жилого дома полностью прекратились, и 96 жителей Екатеринбурга вошли в число многочисленных обманутых дольщиков уральской столицы.
В отношении руководства компании, обманувшей вкладчиков, 27 марта 2017 года возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, приведшего к тяжким последствиям, сообщает URA.RU.
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Фото: URA.RU
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