Роботы начнут писать законопроекты для Минэкономразвития РФ
7 апреля 2017, 13:10Общество
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В Минэкономразвития создана рабочая группа, которая будет создавать законы, используя искусственный интеллект.
Новая рабочая группа «умная экономика» появилась в Минэкономразвития. Она будет разрабатывать первоначальный вариант законопроектов, осуществляя электронный документооборот, который в настоящее время производится на бумаге.
Одна из 10 групп ведомства будет работать в рамках digital-реформы правительства. Она начнет прорабатывать документы, используя заданные параметры, создавая драфт. Далее специалисты продолжат работу с созданным техникой проектом, об этом сообщает газета «Известия».
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