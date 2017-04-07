Школа №144 Нижнего Тагила приняла участие в тренировке по проведению мероприятий в случае выброса хлора (ФОТО)

В рамках года гражданской обороны в России сотрудники Центра защиты населения провели объектовую тренировку в общеобразовательной школе №144 Нижнего Тагила. В ней приняли участие персонал и учащиеся учебного заведения.

Темой масштабного мероприятия, включающего в себя теоретическую и практическую части, стало проведение мероприятий по защите персонала и детей при возникновении аварии с выбросом хлора.

В теоретической части школьники ознакомились с целями и задачами данной тренировки, структурой РСЧС, нормативно-правовой базой Центра.

Практическая часть включала в себя демонстрацию практических действий в случае возникновения ситуации, связанной с утечкой хлора – эвакуация в загерметизированные помещения школы и вне стен школы.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

Все действия учащиеся школы и персонал выполнили четко, слаженно, в установленные сроки.