Силовики провели выемку документов в центральной больнице Алапаевска

Известно, что глава Алапаевска и глава городской думы лично обратились к министру здравоохранения региона Ивану Мельникову с просьбой уволить Евгению Сабанину с должности главврача. По их словам, в лечебном учреждении царит хаос. Больных не кормят и не лечат, сотрудники получают низкую заработную плату, в то время как в достатке живут лишь бухгалтер и главный врач. Это приводит к увольнениям по собственному желанию.