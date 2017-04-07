Силовики провели выемку документов в центральной больнице Алапаевска
В местную центральную больницу Алапаевска накануне нагрянули представители силовых структур. Сотрудники ОБЭП провели выемку документов. Кроме того, идет речь о снятии главного врача с должности.
Выемка документов продолжалась порядка четырех часов, пишет Ura.ru.
Известно, что глава Алапаевска и глава городской думы лично обратились к министру здравоохранения региона Ивану Мельникову с просьбой уволить Евгению Сабанину с должности главврача. По их словам, в лечебном учреждении царит хаос. Больных не кормят и не лечат, сотрудники получают низкую заработную плату, в то время как в достатке живут лишь бухгалтер и главный врач. Это приводит к увольнениям по собственному желанию.
Сообщается, что Сабанина является дочерью сокурсницы экс-министра Аркадия Белявского. Именно этот факт, по мнению обратившихся к министру чиновников, придавал Сабаниной уверенности на рабочем месте.
Добавим, что глава города и глава гордумы сообщили своим коллегам, что приказ об увольнении главного врача больницы будет подписан в ближайшее время. Официальной информации о произошедшей проверке от пресс-службы МВД нет.
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