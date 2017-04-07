Специалисты из «Сколково» выдадут гранты изобретателям на стартап-туре в Екатеринбурге

Как сообщает ОТВ , на площадке парка «Университетский» собрались 192 специалиста со всей России, готовые представить свои инновационные изобретения.

Самые перспективные работы получат многомиллионное финансирование на воплощение их в жизнь.

Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области, регион для проведения мероприятия выбран не случайно. Область положительно реагирует на внедрение новых технологий, а наука является двигателем промышленности. В том числе и развитого на Урале машиностроения.