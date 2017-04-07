Специалисты из «Сколково» выдадут гранты изобретателям на стартап-туре в Екатеринбурге
7 апреля 2017, 11:30Общество
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В Екатеринбурге начался стартап-тур «Открытые инновации», на котором будут представлены 200 проектов, претендующих на крупные инвестиции. Оценят работы специалисты «Сколково».
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает ОТВ, на площадке парка «Университетский» собрались 192 специалиста со всей России, готовые представить свои инновационные изобретения.
Самые перспективные работы получат многомиллионное финансирование на воплощение их в жизнь.
Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области, регион для проведения мероприятия выбран не случайно. Область положительно реагирует на внедрение новых технологий, а наука является двигателем промышленности. В том числе и развитого на Урале машиностроения.
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