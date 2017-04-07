Управляющая компания Нижнего Тагила «Комфорт» накопила задолженность в 50 000 000 рублей перед ресурсоснабжающей организацией

Более 50 миллионов на текущий момент господин Хомлев, как директор управляющих компаний «Комфорт» и «Комфорт-НТ», задолжал Нижнетагильским тепловым сетям. При этом он применяет следующую практику – всевозможные затягивания в судах, уточнения сумм, переназначения платежей заявил представитель НТТС.

В свою очередь представительница управляющей компании «Комфорт» отметила, что задолженность перед ресурсниками и обязательства выплат по судам создают такую ситуацию, когда управляющая компания лишается денег даже на текущий ремонт вверенных ей домов. От этого в итоге страдают жители.

Градоначальник отметил, что для урегулирования ситуации по старым долгам нужно, чтобы у управляющей компании не образовывались новые. То есть, чтобы была полная собираемость денежных средств среди жильцов.

Но у представительницы УК оказалась по этому поводу своя статистика:

Сейчас у нас 94% оплаты текущих платежей. У нас есть люди, которые умирают, которые болеют, которые уезжают в отпуск, которые алкаши – 25% по городу. 90% наших должников – муниципальные квартиры. Там живут алкаши. Что с них взять, если мать получает 8 000 пенсию, а с ней два бугая, что с ними делать? -- обратилась представительница УК «Комфорт» к главе города.

На это Сергей Носов отметил, что:

Взимание платы за коммунальные услуги – обязанность управляющей компании – это гласит закон. Вам это не нравится, но это закон. И в этом направлении нужно отрабатывать, а не оставлять на государство.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подчеркнул, что интересы горожан не должны страдать из-за тяжб между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией и дал следующее поручение подчинённым:

Разобраться с долгами и со структурой долгов управляющих компаний. Сколько в этих долгах пеней и штрафов, за какой период и при каких условиях они образовались, действительно ли была так называемая дельта [мировое соглашение по прошлым долгам – прим. ред.].