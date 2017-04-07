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Управляющая компания Нижнего Тагила «Комфорт» накопила задолженность в 50 000 000 рублей перед ресурсоснабжающей организацией
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Управляющая компания Нижнего Тагила «Комфорт» накопила задолженность в 50 000 000 рублей перед ресурсоснабжающей организацией

7 апреля 2017, 11:05ОбществоПавел Щербина
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