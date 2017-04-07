Уралвагонзавод примет «Тотальный диктант»

Центр подготовки персонала Уралвагонзавода второй раз станет площадкой для глобальной акции «Тотальный диктант». Мероприятие пройдет 8 апреля в 13:00. Участники напишут авторский текст российского писателя, обладателя премии «Большая книга» Леонида Юзефовича.

Координаторами проекта на машиностроительном гиганте стала молодежная организация Уралвагонзавода. В Центре подготовки персонала по адресу Восточное шоссе, 28/1 ожидается принять 150 человек. Две аудитории оснащены всем необходимым оборудованием для того, чтобы в самом начале участники смогли прослушать текст, записанный автором. Основными дикторами выступят филологи. На заводской площадке – художественный руководитель Дворца культуры имени И. В. Окунева Наталья Киселёва и преподаватель Нижнетагильского государственного социально-педагогического института филиала РГППУ Ольга Журавская. Длиться диктант будет около получаса.

«Тотальный диктант» – востребованная и актуальная акция для жителей Нижнего Тагила, рассказала куратор проекта, и.о. председателя молодежной организации Уралвагонзавода Светлана Алдушина:

В прошлом году заводчане приходили семьями, чтобы написать диктант. Людям интересно принимать участие в мероприятии, где можно проверить свои силы и освежить знания. Акция принимает такие масштабы, что Уралвагонзавод не может остаться в стороне.

Стоит отметить, что проверить свою грамотность в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола и образования. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.