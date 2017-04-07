Я люблю тебя, Тагил
7 апреля 2017, 14:30Общество
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Вот такая искренняя надпись появилась накануне на ремонтируемой в Нижнем Тагиле подпорной стенке на проспекте Ленина. Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.
Сюжеты: Фотофакты, Нижний Тагил
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