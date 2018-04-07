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18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год

7 апреля, 09:45Общество
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