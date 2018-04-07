18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год
7 апреля, 09:45Общество
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В мэрии Нижнего Тагила на заседании специальной комиссии накануне утвердили ранжированный перечень мест, которые будут постепенно приводиться в порядок с 2018 по 2019 годы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, голосование за зоны отдыха и досуга прошло 18 марта, в день выборов президента страны.
В список вошли 18 территорий, которые находятся в черте города, а также в сельских населённых пунктах.
В числе первых благоустраивать будут парк «Народный», там пройдет возведение игровых и спортивных площадок первой очереди. Также в список вошли сквер «Пионерский», расположенный на Вагонке, ТОС «Пограничный», а также сквер им. М.Горького в районе Липового тракта. Кроме того, будут приведены в порядок следующие территории в населённых пунктах Нижнего Тагила:
- у здания администрации в Елизаветинском
- сквер Победы в Елизаветинском
- парк отдыха в посёлке Уралец
- сквер «Строгановский» в деревне Баронской
- сквер в Серебрянке
- территория у администрации поселка в Висимо-Уткинске.
Кроме того, известны адреса дворовых территорий в Нижнем Тагиле, которые будут благоустроены в 2018 и в 2019 годах.
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