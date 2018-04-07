18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год

Напомним, голосование за зоны отдыха и досуга прошло 18 марта, в день выборов президента страны.

В список вошли 18 территорий, которые находятся в черте города, а также в сельских населённых пунктах.



В числе первых благоустраивать будут парк «Народный», там пройдет возведение игровых и спортивных площадок первой очереди. Также в список вошли сквер «Пионерский», расположенный на Вагонке, ТОС «Пограничный», а также сквер им. М.Горького в районе Липового тракта. Кроме того, будут приведены в порядок следующие территории в населённых пунктах Нижнего Тагила:





у здания администрации в Елизаветинском

сквер Победы в Елизаветинском

парк отдыха в посёлке Уралец

сквер «Строгановский» в деревне Баронской

сквер в Серебрянке

территория у администрации поселка в Висимо-Уткинске.



Кроме того, известны адреса дворовых территорий в Нижнем Тагиле, которые будут благоустроены в 2018 и в 2019 годах.