9 лидирующих в голосовании дворов Нижнего Тагила будут благоустроены в 2018 году

На ремонт тагильских дворов предусмотрено 150 миллионов рублей в 2018 году, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. На эти деньги удастся благоустроить девять объектов, которые лидировали на выборах.





1. Ленинградский проспект: 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 88

2. Верхняя Черепанова 40, 44, 46 и 48, Выйская 27, 29, 31 и 33

3. Кутузова 1/6, 3, 5, Металлургов 6А, а также Техническая 2/8, 4 и 6

4. Попова, 19

5. Зари 37, 39, 41, 35, 31, 33, 33А

6. Пархоменко 137

7. Балакинская 43, Дарвина 34, 36 и 38

8. Красноармейская, 68, 70 и 72, Первомайская 33, 35, 37, 39

9. Проспект Мира 31А, 33, 31, Газетная 97.



Напомним, очерёдность была сформирована по результатам всеобщего голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле.