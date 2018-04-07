0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.83 + 0.25
EUR 70.71 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

9 лидирующих в голосовании дворов Нижнего Тагила будут благоустроены в 2018 году

7 апреля 2018, 09:30Добавить новость
администрация,бюджет,выборы,город,деньги,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область,благоустройство
В Нижнем Тагиле подвели итоги прошедшего голосования за благоустройство городских дворов. Уже в 2018 году жители, чьи дворы набрали наибольшее количество голосов, увидят свои придомовые территории реконструированными.

На ремонт тагильских дворов предусмотрено 150 миллионов рублей в 2018 году, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. На эти деньги удастся благоустроить девять объектов, которые лидировали на выборах.

  • 1. Ленинградский проспект: 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 88
  • 2. Верхняя Черепанова 40, 44, 46 и 48, Выйская 27, 29, 31 и 33
  • 3. Кутузова 1/6, 3, 5, Металлургов 6А, а также Техническая 2/8, 4 и 6
  • 4. Попова, 19
  • 5. Зари 37, 39, 41, 35, 31, 33, 33А
  • 6. Пархоменко 137
  • 7. Балакинская 43, Дарвина 34, 36 и 38
  • 8. Красноармейская, 68, 70 и 72, Первомайская 33, 35, 37, 39
  • 9. Проспект Мира 31А, 33, 31, Газетная 97.


Напомним, очерёдность была сформирована по результатам всеобщего голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году
сегодня, 09:15
0 0
18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год
сегодня, 09:45
0 0
113 млн рублей выделено на благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле
вчера, 07:30
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 15
Сейчас на сайте 1986 гостей и 29 пользователей
Подписаться на новости