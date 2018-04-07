9 лидирующих в голосовании дворов Нижнего Тагила будут благоустроены в 2018 году
7 апреля, 09:30Общество
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В Нижнем Тагиле подвели итоги прошедшего голосования за благоустройство городских дворов. Уже в 2018 году жители, чьи дворы набрали наибольшее количество голосов, увидят свои придомовые территории реконструированными.
Сюжеты: Нижний Тагил
На ремонт тагильских дворов предусмотрено 150 миллионов рублей в 2018 году, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. На эти деньги удастся благоустроить девять объектов, которые лидировали на выборах.
- 1. Ленинградский проспект: 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 88
- 2. Верхняя Черепанова 40, 44, 46 и 48, Выйская 27, 29, 31 и 33
- 3. Кутузова 1/6, 3, 5, Металлургов 6А, а также Техническая 2/8, 4 и 6
- 4. Попова, 19
- 5. Зари 37, 39, 41, 35, 31, 33, 33А
- 6. Пархоменко 137
- 7. Балакинская 43, Дарвина 34, 36 и 38
- 8. Красноармейская, 68, 70 и 72, Первомайская 33, 35, 37, 39
- 9. Проспект Мира 31А, 33, 31, Газетная 97.
Напомним, очерёдность была сформирована по результатам всеобщего голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле.
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