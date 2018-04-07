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Бизнесмен из Екатеринбурга признан виновным в похищении женщины-кредитора и её дочери
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнесмен из Екатеринбурга признан виновным в похищении женщины-кредитора и её дочери

7 апреля, 12:05Общество
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