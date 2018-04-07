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Новости Нижнего Тагила

Бизнесмен из Екатеринбурга признан виновным в похищении женщины-кредитора и её дочери

7 апреля 2018, 12:05Добавить новость
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Суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном против директора одной из коммерческих организации Екатеринбурга. Предпринимателя признали виновным в похищении двух женщин, одна из которых являлась его кредитором.

В январе 2018 года в суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела в отношении 59-летнего предпринимателя, обвиняемого в похищении.

Следствие доказало, что в 2015-2016 годах обвиняемый задолжал женщине, возглавлявшей коммерческую организацию, 600 тыс. рублей. Чтобы не отдавать долг, мужчина нанял незнакомого человека, который должен был похитить гендиректора и её дочь.


Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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