Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году

Четыре дворовые территории Нижнего Тагила будут благоустроены в первую очередь в 2019 году. Речь идёт о тех объектах, которые заняли по результатам голосования 6 и 7 строки.
В администрации Нижнего Тагила накануне подвели итоги голосования по улучшению дворов города. Всего в список вошли 648 объектов. Напомним, очерёдность проведения реконструкции определили по активности местных жителей.
Те дворовые территории, которым до лидерских позиций не хватило совсем немного, будут благоустроены в 2019 году в первую очередь, рассказали в пресс-службе мэрии. Речь идёт о следующих объектах:
- Зари, 11;
- Красногвардейская, 10;
- Невьянский переулок, 3;
- Садовая, 44.
Жители, дворы которых набрали наибольшее количество голосов, увидят реконструированные территории в текущем 2018 году. Кроме того, определён перечень 18-ти мест общественного отдыха, которые предстоит улучшить в период с 2018 по 2022 годы.