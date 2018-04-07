Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году

В администрации Нижнего Тагила накануне подвели итоги голосования по улучшению дворов города. Всего в список вошли 648 объектов. Напомним, очерёдность проведения реконструкции определили по активности местных жителей.



Те дворовые территории, которым до лидерских позиций не хватило совсем немного, будут благоустроены в 2019 году в первую очередь, рассказали в пресс-службе мэрии. Речь идёт о следующих объектах:

Зари, 11;

Красногвардейская, 10;

Невьянский переулок, 3;

Садовая, 44.



Жители, дворы которых набрали наибольшее количество голосов, увидят реконструированные территории в текущем 2018 году. Кроме того, определён перечень 18-ти мест общественного отдыха, которые предстоит улучшить в период с 2018 по 2022 годы.