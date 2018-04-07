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Новости Нижнего Тагила

Четыре двора в Нижнем Тагиле будут первоочерёдно благоустроены в 2019 году

7 апреля 2018, 09:15Добавить новость
администрация,выборы,город,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область,благоустройство
Четыре дворовые территории Нижнего Тагила будут благоустроены в первую очередь в 2019 году. Речь идёт о тех объектах, которые заняли по результатам голосования 6 и 7 строки.

В администрации Нижнего Тагила накануне подвели итоги голосования по улучшению дворов города. Всего в список вошли 648 объектов. Напомним, очерёдность проведения реконструкции определили по активности местных жителей.

Те дворовые территории, которым до лидерских позиций не хватило совсем немного, будут благоустроены в 2019 году в первую очередь, рассказали в пресс-службе мэрии. Речь идёт о следующих объектах:

 

  • Зари, 11;
  • Красногвардейская, 10;
  • Невьянский переулок, 3;
  • Садовая, 44.

    Жители, дворы которых набрали наибольшее количество голосов, увидят реконструированные территории в текущем 2018 году. Кроме того, определён перечень 18-ти мест общественного отдыха, которые предстоит улучшить в период с 2018 по 2022 годы.
 
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