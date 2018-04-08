Пьяный сосед или хозяин собаки: 1 канал выяснял причину трагедии под Нижним Тагилом

Александр Гордон постоянно сводил все обсуждение к тому, что я якобы продаю спиртное. Тем экспертам, которые пытались вернуться к вопросу о том, почему я должен платить деньги жене погибшего, попросту не давали слово. Весь выпуск передачи строился именно на этом, -- рассказал Валерий Закиров.