Тагильчане сообщают об эвакуации в городском цирке (ФОТО)
7 апреля, 19:45Общество
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Вечером 7 апреля в Нижнетагильском цирке прошли эвакуационные мероприятия. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили местные жители.
Сюжеты: Нижний Тагил
Судя по кадрам с места, около 19:00 к цирку приехали как минимум два пожарных расчёта, а также спецмашина спасателей. Неподалёку дежурили сотрудники полиции.
На самом деле пожара не было. Ранее штаб гражданской защиты населения сообщал о плановых учениях пожарной охраны.
Как сообщили тагильчане, эвакуация прошла во время представления.
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Фото: камера «Сети Тагила»
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