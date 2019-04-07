Дело о наезде на подростков в Белоярском передано в Следственный комитет

Против женщины-водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства аварии, допрашивают свидетелей. Назначены ряд экспертиз с целью установления степени вреда здоровью пострадавших и оценки технического состояния транспортного средства.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 апреля в посёлке Белоярский автомобиль Nissan за рулём которого находилась 34-летняя женщина совершил наезд на группу из четырёх подростков. В результате две девушки доставлены в реанимацию. Согласно данным полиции, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.