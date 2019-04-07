Екатеринбургские полицейские оставили местный гей-клуб без алкоголя

Мероприятие проходило в ночь с 5 на 6 апреля. Вместе с силовиками в клуб прибыли представители проекта «Народный контроль». В момент рейда в помещении находились примерно 50 человек. На месте полиция обнаружила около 300 бутылок различного крепкого алкоголя.

Также общественники утверждают, что в клубе имеются и другие нарушения: присутствует только один огнетушитель, не работает система оповещения о пожаре. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области на данный момент не стала комментировать проведённый рейд до того, как будет вынесено процессуальное решение. Получить комментарии от представителей клуба Fame журналистам не удалось.