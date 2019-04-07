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Екатеринбургские полицейские оставили местный гей-клуб без алкоголя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургские полицейские оставили местный гей-клуб без алкоголя

Сегодня, 12:00ОбществоФото: vk.com/fame_club_karaoke
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