Екатеринбургские полицейские оставили местный гей-клуб без алкоголя
Сегодня, 12:00ОбществоФото: vk.com/fame_club_karaoke
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Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в гей-клубе Fame в Екатеринбурге. Причиной визита полицейских стало отсутствие у заведения лицензии на продажу алкоголя, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие проходило в ночь с 5 на 6 апреля. Вместе с силовиками в клуб прибыли представители проекта «Народный контроль». В момент рейда в помещении находились примерно 50 человек. На месте полиция обнаружила около 300 бутылок различного крепкого алкоголя.
Также общественники утверждают, что в клубе имеются и другие нарушения: присутствует только один огнетушитель, не работает система оповещения о пожаре. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области на данный момент не стала комментировать проведённый рейд до того, как будет вынесено процессуальное решение. Получить комментарии от представителей клуба Fame журналистам не удалось.
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