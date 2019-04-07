Свердловские власти продают два магазина с сысертским фарфором

Дирекция МУГИСО владеет 100% пакетом акций компании ООО «Уральский фарфор», которое продает сысертский фарфор в двух магазинах в Екатеринбурге.

В 2017 году свердловские власти продали 50% акций, чтобы спасти предприятие от банкротства. Сейчас акции ООО «Фарфор Сысерти» принадлежат екатеринбургской епархии и АО «Корпорация развития Среднего Урала».