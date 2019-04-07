Свердловские власти продают два магазина с сысертским фарфором
Сегодня, 09:00ОбществоФото: farfor-sysert.ru
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Распорядительная дирекция МУГИСО продает «Фарфор Сысерти». Начальная стоимость аукциона 2,8 млн рублей, говорится на сайте дирекции.
Аукцион по продаже предприятия пройдет 13 мая.
Дирекция МУГИСО владеет 100% пакетом акций компании ООО «Уральский фарфор», которое продает сысертский фарфор в двух магазинах в Екатеринбурге.
В 2017 году свердловские власти продали 50% акций, чтобы спасти предприятие от банкротства. Сейчас акции ООО «Фарфор Сысерти» принадлежат екатеринбургской епархии и АО «Корпорация развития Среднего Урала».
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