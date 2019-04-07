В Екатеринбурге в здании детской поликлиники открыли культурный центр

В четырехэтажном здании располагаются четыре различные локации: от кофейни и магазина сувениров до центра общественных инициатив.

Предполагается, что здесь будут проходить мастер-классы и презентации по истории Екатеринбурга.

«Дом Маклецкого» является проектом Музея истории Екатеринбурга и Фонда городских инициатив при поддержке Управления культуры. В день открытия для гостей была организована читка пьесы Николая Коляды, директор музея рассказал об истории дома известного мецената, а художник Рома Бантик устроил перформанс на стенах «Дома».

7 апреля в «Доме Маклецкого» прошел мастер-класс для детей и концерт студии «Музыкалка». Вечером ожидается выступление Husky Tunes.