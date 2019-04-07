В Екатеринбурге в здании детской поликлиники открыли культурный центр
Сегодня, 17:49ОбществоФото: dom-makletskogo.ru
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6 апреля в Екатеринбурге на улице Тургенева, 15 в здании бывшей детской поликлиники открыли новый культурный центр – «Дом Маклецкого», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В четырехэтажном здании располагаются четыре различные локации: от кофейни и магазина сувениров до центра общественных инициатив.
Предполагается, что здесь будут проходить мастер-классы и презентации по истории Екатеринбурга.
«Дом Маклецкого» является проектом Музея истории Екатеринбурга и Фонда городских инициатив при поддержке Управления культуры. В день открытия для гостей была организована читка пьесы Николая Коляды, директор музея рассказал об истории дома известного мецената, а художник Рома Бантик устроил перформанс на стенах «Дома».
7 апреля в «Доме Маклецкого» прошел мастер-класс для детей и концерт студии «Музыкалка». Вечером ожидается выступление Husky Tunes.
В остальные дни вход в «Дом» будет осуществляться только по приглашениям.
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