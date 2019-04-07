В Кушве собирают 4 млн рублей на консервацию храма во имя Иоанна Предтечи
Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1Mediainvest
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В Свердловской области открыт сбор средств на консервацию храма 19 века в Верхней Баранче, сообщает Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви.
Сюжеты: Пригород
На восстановление храма требуется 30 миллионов рублей, однако данная сумма является неподъемной, поэтому инициативной группой принято решение предотвратить дальнейшее разрушение объекта путем консервации.
Под консервацией подразумевается создание новой кирпичной кладки в верхней части под купол, покупка каркаса купола, оргстекла или поликарбоната, заливка бетоном арок и пролетов, установка крыши, окон дверей, полов и внутреннего освещения и укрепление фундамента.
Организаторы планируют собрать средства и выполнить работы в течение трех лет. В случае, если удастся собрать больше денег, то будут убраны вросшие в здание деревья, сделана проливка арок и пролетов бетоном, что позволит предотвратить разрушение кладки.
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