В Кушве собирают 4 млн рублей на консервацию храма во имя Иоанна Предтечи

Под консервацией подразумевается создание новой кирпичной кладки в верхней части под купол, покупка каркаса купола, оргстекла или поликарбоната, заливка бетоном арок и пролетов, установка крыши, окон дверей, полов и внутреннего освещения и укрепление фундамента.

Организаторы планируют собрать средства и выполнить работы в течение трех лет. В случае, если удастся собрать больше денег, то будут убраны вросшие в здание деревья, сделана проливка арок и пролетов бетоном, что позволит предотвратить разрушение кладки.