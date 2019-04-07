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В Кушве собирают 4 млн рублей на консервацию храма во имя Иоанна Предтечи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Кушве собирают 4 млн рублей на консервацию храма во имя Иоанна Предтечи

Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1Mediainvest
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