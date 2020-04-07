«Это было ожидаемо». Мэр прокомментировал срыв онлайн-обучения в тагильских школах

К первому дню сервисы были не готовы. Но это было ожидаемо, потому что это первый день работы, подготовиться за короткий промежуток времени к массовому переходу в онлайн было сложно. Думаю, через определенный промежуток времени работа будет нормализована,сказал Владислав Пинаев.