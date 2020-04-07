«Это было ожидаемо». Мэр прокомментировал срыв онлайн-обучения в тагильских школах
Сегодня, 20:20ОбществоФото: pixabay.com
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Провал старта онлайн-обучения в школах Нижнего Тагила вызван неготовностью электронных площадок, заявил глава города Владислав Пинаев. При этом он подчеркнул, что образовательные учреждения были заранее обеспечены необходимыми техническими средствами.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
К первому дню сервисы были не готовы. Но это было ожидаемо, потому что это первый день работы, подготовиться за короткий промежуток времени к массовому переходу в онлайн было сложно. Думаю, через определенный промежуток времени работа будет нормализована,сказал Владислав Пинаев.
Напомним, после введения режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в России с 6 апреля школы временно перешли на онлайн-обучение, однако в первый же день уроки были сорваны из-за отказа работы платформ. Как ранее рассказали руководители тагильских школ, занятия должны были проходить на площадках «Сетевой город. Образование» и «Российская электронная школа», а также «Якласс» и «Zoom».
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