Евгений Куйвашев попросил мэров не запрещать проводить похороны из-за пандемии

Один из жителей региона сообщил, что из-за режима изоляции людям не позволят попрощаться с родными.

Никто не вправе отказывать близким в нормальном погребении человека. Предоставление ритуальных услуг изначально не было ограничено ни решениями федеральных властей, ни документами, которые мы принимали на областном уровне, написал Куйвашев.

По его словам, организации должны создать условия для социального дистанцирования людей, пришедших на прощание.

Несмотря на введенный режим изоляции в Свердловской области, ритуальные агентства имеют право работать. Их деятельность на данный период не была ограничена.

В регионе, по последним данным, количество зараженных коронавирусом выросло до 51 человека. Всего в России подтверждено 7497 случаев заболевания.