Фонд Святой Екатерины передаст Свердловской области пять тысяч медицинских масок

Это часть партии из 10,6 миллионов изделий, закупленных в Китае предпринимателем Игорем Алтушкиным.

Ожидается, что груз прибудет в Свердловскую область тремя авиарейсами 12, 14 и 15 апреля. Кроме масок, медицинских очков, перчаток и костюмов ожидается поставка антисептиков, бесконтактных термометров и других товаров. Гуманитарная помощь будет распределена в равных частях между больницами, патронажными организациями и волонтерскими структурами в Свердловской и Челябинской областях. В частности, маски получат священники, которые приходят к прихожанам на дом, а также добровольцы Православной Службы милосердия.

Ранее у Игоря Алтушкина возникли сложности с ввозом партии из 19 тонн медицинских изделий, так как таможня потребовала оплатить НДС в размере 20%, а также таможенную пошлину около 10%. Общая сумма выплаты составила 300 тысяч долларов.

В Свердловской области, по последним данным, зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России насчитывается почти 7,5 тысяч заболевших.