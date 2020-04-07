МЧС наградило инженера из Екатеринбурга за спасение утопающего
Сегодня, 14:58ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге инженер городской больницы № 2 Евгений Щукин получил от МЧС медаль «За спасение погибающих на водах», сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в первых числах апреля. Человек шел по пруду и провалился под лед. Свидетелями происшествия стали работники городской больницы. Инженер Евгений Щукин понял, что утопающий может не продержаться до приезда помощи, и отправился спасать мужчину сам. На деревянной доске ползком по тонкому льду он добрался до мужчины и вытащил его.
Спасенный при этом отказался от медицинской помощи и заявил, что проживает неподалеку и справится сам.
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