МЧС наградило инженера из Екатеринбурга за спасение утопающего

Инцидент произошел в первых числах апреля. Человек шел по пруду и провалился под лед. Свидетелями происшествия стали работники городской больницы. Инженер Евгений Щукин понял, что утопающий может не продержаться до приезда помощи, и отправился спасать мужчину сам. На деревянной доске ползком по тонкому льду он добрался до мужчины и вытащил его.